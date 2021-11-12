На севере Карелии по запросу прокуратуры ликвидировали свалки

В Кемском районе прокуратура обнаружила 8 несанкционированных свалок — все они были ликвидированы властями района, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Кемского района в ходе проверок соблюдения природоохранного законодательства выявила 8 несанкционированных свалок. Собственники свалок установлены не были.

Прокуратура отправила в Кемский городской суд два иска, в которых обязывала районную администрацию ликвидировать свалки. Суд рассмотрел эти заявления и удовлетворил их.

В настоящее время администрация района исполнила решение суда и ликвидировала все свалки.