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На севере Карелии по запросу прокуратуры ликвидировали свалки

Новости. Общество
07:25, 18 Ноября 2021
фото: Минприроды Карелии / ВК

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В Кемском районе прокуратура обнаружила 8 несанкционированных свалок — все они были ликвидированы властями района, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Кемского района в ходе проверок соблюдения природоохранного законодательства выявила 8 несанкционированных свалок. Собственники свалок установлены не были.

Прокуратура отправила в Кемский городской суд два иска, в которых обязывала районную администрацию ликвидировать свалки. Суд рассмотрел эти заявления и удовлетворил их.

В настоящее время администрация района исполнила решение суда и ликвидировала все свалки.

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Комментарии

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кир
2021-11-18 08:30:39
Деньги не взяли - это не работа, а её изображение.
Гость
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