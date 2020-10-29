На севере Карелии предприниматель незаконно вырубил лес на полмиллиона рублей

В Калевальском районе завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке леса, сообщили в МВД Карелии.

Фигурантом уголовного дела стал 38-летний житель Каллевальского района. Он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и занимается лесозаготовками. Установлено, что он нанял рабочих для вырубки насаждений на законно выделенном участке. Согласно технологической карте лесосечных работ, валка леса должна была быть сплошной с естественным возобновлением и сохранением единичных семенных деревьев в количестве 96 штук. Но, по версии следствия, в нарушение инструкции, мужчина принял решение о полной вырубке делянки. Ущерб превысил 562 000 рублей.

В настоящее время обвинительное заключение с уголовным делом направлено прокурору Калевальского района.

Ранее Путин вспомнил Карелию, говоря о "хищнической вырубке леса".