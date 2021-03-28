На севере Карелии суд оштрафовал предпринимателя, требовавшего с заемщика-банкрота деньги

Индивидуальный предприниматель в Беломорске привлечён к административной ответственности за незаконные действия в отношении заёмщика, с которого требовал вернуть долг, сообщается на сайте районного суда.

Беломорский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя.

Суд установил, что в 2020 году предприниматель направлял заёмщику уведомления с требованиями погасить задолженность и грозился обратиться в суд. В то же время заёмщик в соответствии с решением суда был признан банкротом и освобожден от исполнения обязательств.

Указанными действиями индивидуальный предприниматель ввёл заёмщика в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, а также относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий его неисполнения должником, с оказанием психологического давления.

Таким образом, индивидуальный предприниматель допустил нарушение положений Федерального закона.

С учётом характера совершенного административного правонарушения, отсутствия смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств суд пришел к выводу о назначении индивидуальному предпринимателю наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.