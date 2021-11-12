На севере Карелии суд постановил компенсировать инвалиду расходы на проезд к месту лечения

Прокуратура встала на защиту женщины-инвалида в Калевале, самостоятельно оплатившей проезд в Республиканскую больницу, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Калевальского района проверила обращение жительницы Калевалы — инвалида второй группы. Женщина, страдающая ишемической болезнью сердца, просила оказать ей помощь в получении компенсации затрат на проезд к месту лечения и обратно.

По медицинским показателям заявителю необходимо ежегодно проверяться у врача — кардиолога. В Республиканскую больницу им. В. А. Баранова, расположенную в Петрозаводске, женщина ездила, оплачивая дорогу самостоятельно.

Поскольку в силу возраста и здоровья потерпевшая не могла сама защитить свои права, прокуратура района обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением.

Мировой судья удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме, постановив компенсировать жительнице района расходы на проезд к месту лечения и обратно.

Решение суда не вступило в законную силу.