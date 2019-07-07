На севере Карелии водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

ДТП произошло в ночь с субботы на воскресенье на пешеходном переходе в Костомукше.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в 4:15 у дома №14 по улице Калевалы водитель, управляя неустановленным транспортным средством на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Он скрылся с места ДТП, в ГИБДД о случившемся не сообщил.

Пешеходу, 48-летнему мужчине, понадобилась медицинская помощь.

По факту ДТП обстоятельства выясняются.