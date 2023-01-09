На севере Карелии врачи спасли семейную пару, изрезанную ножом

В Беломорске молодая женщина в порыве гнева изрезала себя и мужа ножом, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Беломорского района возбуждено и расследуется уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Между супругами возникла ссора. По версии полиции, 36-летняя жительница Беломорска взяла нож и ударила мужа в плечо. Потом нанесла порез и себе. Прибывшие на место происшествия медики оказали профессиональную помощь обоим.

После проведения необходимых исследований было получено заключение о том, что здоровью потерпевшего умышленно был причинен легкий вред здоровью. Подозреваемая признала вину и раскаялась в содеянном.