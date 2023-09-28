На севере Карелии заработало новое предприятие по углубленное переработке древесины

В Кемском районе созданы новые места у резидента Арктической зоны РФ.

Предприятие по углубленной переработке леса открылось в Кемском районе Карелии. Проект был реализован при поддержке Корпорации развития Республики Карелия и Минэкономразвития региона. Для изготовления деревянных строительных конструкций и столярных изделий предприятие оснастили современным оборудованием, там появились 7 новых рабочих мест.

По расчетам инвестора, максимальный объем выпуска продукции составит 500 кубометров в год.

«Компания „Кемь-Лес“ — это достойный пример динамичной реализации инвестиционного проекта. Организация получила статус резидента Арктической зоны России в мае 2023 года, и спустя два месяца уже приступила к выпуску готовой продукции. Предприятие является единственным представителем лесопромышленного комплекса среди 8 резидентов АЗРФ, размещенных в Кемском районе», — прокомментировала генеральный директор Корпорации развития Карелии Елена Климчук.

Компания, как резидент АЗРФ, возмещает страховые взносы на сотрудников.

На сегодня в районах Карелии, относящихся к Арктической зоне, реализуют свои проекты 65 резидентов. За 3 года в северные районы республики было инвестировано более 16,5 млрд рублей, создано более 680 новых рабочих мест.

Получить консультацию по получению статуса резидента Арктики предприниматели могут у сотрудников Корпорации развития Республики Карелия по телефону 8 (8142) 44-54-00 или в офисе по адресу: набережная Гюллинга, 11. Узнать о доступных льготах и преференциях можно на сайте https://kareliainvest.ru.