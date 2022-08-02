На севере Карелии женщина, продававшая детскую коляску, осталась без средств

Жительница Кеми стала жертвой дистанционного мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В Кеми местные следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Потерпевшей стала 48-летняя горожанка.

Как выяснилось, женщина пыталась продать коляску в одной из соцсетей. В мессенджере с кемлянкой связалась неизвестная, сказав, что хочет приобрести вещь, но ее надо отправить курьером. Собеседница направила продавцу ссылку якобы для оформления доставки.

Жительница Кеми, пройдя по ссылке, ввела реквизиты банковской карты, и с ее счета немедленно исчезли все средства — более 8 тысяч рублей. Женщина попыталась позвонить незнакомке, но номер телефона был уже заблокирован.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведется расследование.