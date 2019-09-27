На школе в Петрозаводске установили памятную доску герою Советского Союза

На петрозаводской школе №8 установили памятную доску герою Советского Союза Николаю Варламову, сообщили в пресс-службе Петросовета.

Торжественная церемония в учебном заведении, носящем имя Героя Советского Союза Николая Гавриловича Варламова, состоялась в пятницу, 27 сенября. В мероприятии приняли участие дочь героя Тамара Николаева Титкова и его внуки, преподаватели, учащиеся, родители, а также депутаты Петрозаводского городского Совета.

Памятная гранитная доска установлена рядом с центральным входом школы №8, являющейся правопреемницей образовательного учреждения, в котором когда-то учился Николай Варламов.

На церемонии открытия мемориала учащиеся и педагоги почтили память бойцов красной армии и работников тыла, внесших свой вклад в общую победу в Великой Отечественной войне, минутой молчания. Перед собравшимися выступили родственники Николая Варламова, которые пожелали подрастающему поколению мирного неба над головой и счастливой жизни, а также депутат Петрозаводского городского Совета, директор МОУ "СОШ №8" Екатерина Реутова. В своем обращении к учащимся она отметила особую символичность и значимость сегодняшнего события для школы, которая в прошлом году отметила 80 лет со дня своего основания.

Отмечается, что Николай Варламов учился и начал трудовую деятельность в Петрозаводске. С первых дней Великой Отечественной войны был призвал в ряды РККА и сражался на Карельском фронте. В боях за Медвежьегорск осенью 1941 года получил тяжелое ранение, но после излечения вернулся в строй.

25 июля 1943 года при штурме опорного пункта обороны противника близ реки Онды Николай Варламов закрыл своим телом амбразуру вражеского дота, что позволило остальным бойцам роты успешно провести атаку, завладеть укреплением и разгромить противника. За совершенный подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября 1943 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Захоронен Н.Г. Варламов в братской могиле на 59-м км шоссе Кочкома — Реболы