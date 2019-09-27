Подписаться
Новости. Общество
18:20, 27 Сентября 2019
фото: Петросовет

На школе в Петрозаводске установили памятную доску герою Советского Союза

Загрузка...

На петрозаводской школе №8 установили памятную доску герою Советского Союза Николаю Варламову, сообщили в пресс-службе Петросовета.

Торжественная церемония в учебном заведении, носящем имя Героя Советского Союза Николая Гавриловича Варламова, состоялась в пятницу, 27 сенября. В мероприятии приняли участие дочь героя Тамара Николаева Титкова и его внуки, преподаватели, учащиеся, родители, а также депутаты Петрозаводского городского Совета.

Памятная гранитная доска установлена рядом с центральным входом школы №8, являющейся правопреемницей образовательного учреждения, в котором когда-то учился Николай Варламов.

На церемонии открытия мемориала учащиеся и педагоги почтили память бойцов красной армии и работников тыла, внесших свой вклад в общую победу в Великой Отечественной войне, минутой молчания. Перед собравшимися выступили родственники Николая Варламова, которые пожелали подрастающему поколению мирного неба над головой и счастливой жизни, а также депутат Петрозаводского городского Совета, директор МОУ "СОШ №8" Екатерина Реутова. В своем обращении к учащимся она отметила особую символичность и значимость сегодняшнего события для школы, которая в прошлом году отметила 80 лет со дня своего основания.

Отмечается, что Николай Варламов учился и начал трудовую деятельность в Петрозаводске. С первых дней Великой Отечественной войны был призвал в ряды РККА и сражался на Карельском фронте. В боях за Медвежьегорск осенью 1941 года получил тяжелое ранение, но после излечения вернулся в строй.

25 июля 1943 года при штурме опорного пункта обороны противника близ реки Онды Николай Варламов закрыл своим телом амбразуру вражеского дота, что позволило остальным бойцам роты успешно провести атаку, завладеть укреплением и разгромить противника. За совершенный подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября 1943 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Захоронен Н.Г. Варламов в братской могиле на 59-м км шоссе Кочкома — Реболы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.09.2019, 12:09
Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)
20.09.2019, 18:18
Молодая мать в Петрозаводске задушила новорожденного ребенка - Следком
26.09.2019, 10:28
Появились подробности смертельного ДТП под Петрозаводском (ФОТО)
21.09.2019, 13:40
Лесной проспект в Петрозаводске встал в пробке в обе стороны из-за новых светофоров (ФОТО)
26.09.2019, 12:18
Нашли тело главы банка, через который отмывали деньги на строительство дорог в Карелии
20.09.2019, 07:25
Медведь пробежал по деревне в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:16
Капитал
Въезжай и живи
Почему 70 процентов покупателей выбирают квартиры с отделкой "под ключ", рассказали в "Баренц Групп".
Карелфарму – 100 лет!
Сегодня 09:13
Большие перемены с Ириной Мирошник 5
26.09.2019 11:19
Заказала суши и пошла убивать
26.09.2019 10:17
"На уроке "щекотал" девочку по спине ножом"
25.09.2019 15:53
Вся аналитика

Чтиво

26.09.2019 09:00
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Историческая память становится площадкой для баталий" 5
25.09.2019 16:02
Цыпкин против глупости 5
25.09.2019 11:34
Сорока как символ депутатского невежества 3
24.09.2019 15:51
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
Сегодня 12:04
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»