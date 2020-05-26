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На слушании по делу жителя Карелии, обвиняемого по "террористической" статье, допросили эксперта ФСБ

Новости. Общество
11:53, 27 Мая 2020
фото: Столица на Онего
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Сторона защиты намерена ходатайствовать о проведении повторной экспертизы.

Выездная коллегия 2-го Западного окружного военного суда продолжила 27 мая рассмотрение уголовного дела жителя карельского посёлка Надвоицы Дениса Вилкова, обвиняемого по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ ("публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использованием сети "Интернет").

Напомним, формальным поводом для возбуждения этого дела послужила публикация в социальной сети "Вконтакте", которую, как утверждает следствие, репостнул на своей странице Вилков, и теперь жителю Надвоиц грозит либо штраф в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Еще до того, как дело Вилкова было передано в суд, Росфинмониторинг внес Дениса в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Утром военные судьи заслушали показания старшего эксперта Управления ФСБ по Республике Карелия Ольги Гуриной, которая проводила психолого-лингвистическую экспертизу по делу жителя посёлка Надвоицы. Однако адвокат обвиняемого Михаил Шогин самого начала допроса эксперта усомнился в её компетенции. У сотрудницы ФСБ не оказалось психологического образования, она окончила филологический факультет Петрозаводского государственного университета. Кроме того, как выяснилось в ходе допроса, эксперт была также привлечена ФСБ во время следствия в качестве специалиста и дала, по словам Михаила Шогина, "негативную личностную оценку обвиняемому". В этой связи сторона защиты заявила о намерении ходатайствовать о проведении повторной экспертизы по делу.

Подробнее о деле Вилкова читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-27 12:30:44
Этот протестун хотел прозезть в Заксобрание в 2116 году от яблочных либерастов, но Рогалевич вовремя смекнул и переобулся в воздухе поменяв ЕР на либероидов. Его и выбрали. А этот остался не удел. А в итоге и Рогалевич положил болт на Сегежу и удачно пристроился в Петрозаводске.
stranger
2020-05-27 12:22:07
Распни, Распни, Распни!!!! Кричала толпа зевак. Посему и управляют толпой кнутом.
кир
2020-05-27 12:32:05
stranger, глупое цитирование продолжается. Ты ведь ничего полезного в жизни не сделал. Охота тут себя реализовать?
новый
2020-05-27 12:04:10
Пофиг. Будет сидеть в одном бараке с ночным фотографом. Либерде там самое место.
кир
2020-05-27 12:02:36
Будет судебный прецедент, чтобы пресекать дальнейшие либеральные телодвижения. Так, маленький гоо?
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