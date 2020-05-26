На слушании по делу жителя Карелии, обвиняемого по "террористической" статье, допросили эксперта ФСБ

Сторона защиты намерена ходатайствовать о проведении повторной экспертизы.

Выездная коллегия 2-го Западного окружного военного суда продолжила 27 мая рассмотрение уголовного дела жителя карельского посёлка Надвоицы Дениса Вилкова, обвиняемого по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ ("публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использованием сети "Интернет").

Напомним, формальным поводом для возбуждения этого дела послужила публикация в социальной сети "Вконтакте", которую, как утверждает следствие, репостнул на своей странице Вилков, и теперь жителю Надвоиц грозит либо штраф в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Еще до того, как дело Вилкова было передано в суд, Росфинмониторинг внес Дениса в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Утром военные судьи заслушали показания старшего эксперта Управления ФСБ по Республике Карелия Ольги Гуриной, которая проводила психолого-лингвистическую экспертизу по делу жителя посёлка Надвоицы. Однако адвокат обвиняемого Михаил Шогин самого начала допроса эксперта усомнился в её компетенции. У сотрудницы ФСБ не оказалось психологического образования, она окончила филологический факультет Петрозаводского государственного университета. Кроме того, как выяснилось в ходе допроса, эксперт была также привлечена ФСБ во время следствия в качестве специалиста и дала, по словам Михаила Шогина, "негативную личностную оценку обвиняемому". В этой связи сторона защиты заявила о намерении ходатайствовать о проведении повторной экспертизы по делу.

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