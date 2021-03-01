На Соловках сборщик ламинарий побежал за водкой и насмерть замерз в лесу

Трагедия произошла в День защитника Отечества.

Несколько дней на Соловках продолжались поиски мужчины, который в метель отправился с острова Малая Муксалма в поселок Соловецкий за спиртным. На обратном пути путник потерял ориентир, решил переночевать в лесу и замерз насмерть, сообщает news29.ru со ссылкой на службу "112".

В день защитника Отечества, 23 февраля, один из членов бригады, занимающейся сбором ламинарии для предприятия по переработке водорослей, решил отправиться с острова Малая Муксалма в поселок Соловецкий за водкой. К слову, заготовительный участок, где проживала бригада, обеспечивается всем необходимым, в том числе продуктами, и нужды покидать место проживания у них нет.

Так, 45-летний мужчина успешно преодолел 15-километровый отрезок до магазина, закупился и отправился в обратный путь. Пройдя 9 километров, он сделал привал у рабочих, которые занимаются реставрацией Сергиевского скита Соловецкого монастыря. Обогревшись и попив чаю, снова отправился в путь, до цели оставалось 5 км.

Началась пурга. Мужчина был нетрезв и измотан долгой дорогой. Не дойдя 4 км до заготовительного участка, он сбился с единственного ориентира, снегоходного следа, и уклонился в сторону моря. Повернуть в обратную сторону, к скиту, от которого он отошел всего на километр, мужчина почему-то не смог. Видимо, отчаявшись выйти к людям, путник углубился в мелколесье и готовился переждать ночь, попытавшись укрыться в ветвях елей. Но пронизывающий ветер и мороз за 20 не оставили ему никаких шансов.

Сотовая связь действует только в поселке Соловецкий, поэтому сообщить о своем местонахождении и вызвать помощь пропавший не мог.

Об исчезновении человека экстренным службам стало известно к вечеру следующего дня. Утром 25 февраля на поиски выехала сводная группа на 4-х снегоходах. Поиски велись два дня, в течение которых спасатели проехали в общей сложности порядка 100 км. Утром 26 февраля тело погибшего было обнаружено в его импровизированном укрытии под деревьями.