На судебном процессе по «делу Дмитриева» в Петрозаводске выступают свидетели защиты

Известный исследователь сталинских репрессий из Карелии направил жалобу в Верховный суд России на апелляционный приговор по обвинениям в педофилии.

Городской суд Петрозаводска продолжил 10 августа рассмотрение уголовного дела известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий по отношению к своей приемной дочери, а также незаконном хранении оружия. Как сообщил корреспондент «Столицы на Онего» из здания суда, на очередное заседание вызваны свидетели защиты.

Процесс над Дмитриевым проходит в закрытом режиме, однако, несмотря на это, поддержать обвиняемого в суд пришли многие его друзья, знакомые и гражданские активисты из Петрозаводска, Москвы и Санкт-Петербурга. Они встретили Юрия Дмитриева в судебном коридоре аплодисментами.



В коридоре суда. Фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Между тем, как стало известно «Столице на Онего», Юрий Дмиитриев направил в Верховный суд России жалобу на апелляционный приговор Верховного суда Карелии, который в сентябре прошлого года увеличил срок наказания исследователю сталинских репрессий по обвинению в совершении действий сексуального характера по отношению к приемной дочери с 3,5 до 13 лет лишения свободы и отменил оправдательную часть решения городского суда Петрозаводска по другим статьям обвинения. Ранее Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил апелляционный приговор без изменений.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.