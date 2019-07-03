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Новости. Общество
14:39, 03 Июля 2019
фото: Столица на Онего

На судебном процессе по иску известного спортсмена к карельскому изданию возник "национальный вопрос"

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Мастер боевых искусств Джахангир Кадашев требует взыскать 300 тысяч рублей с онлайн-издания из Петрозаводска за публикацию о прошлогодней драке.

В городском суде Петрозаводска 2 июля состоялось рассмотрение иска о защите чести, достоинства и деловой репутации известного в республике мастера боевых искусств Джахангира Кадашева к онлайн-изданию "Карелия. Ньюс". Поводом для иска послужила статья редактора издания Евгения Белянчикова "Эхо Кондопоги. Группа кавказцев провоцирует в Петрозаводске новый межнациональный конфликт", опубликованная на этом сайте в конце августа прошлого года.

Речь в публикации Белянчикова шла о драке на улице Варламова между Джахангиром Кадашевым и одним из жителей карельской столицы. Его жестокое избиение попало в камеры видеонаблюдения, сюжеты федеральных телеканалов и стало причиной возбуждения уголовного дела в отношении спортсмена. Выясняя подробности драки, Евгений Белянчиков пообщался с охранниками городских увеселительных заведений и несколькими сотрудниками силовых структур, которые, как утверждает журналист, на условиях анонимности рассказали ему о группе молодых кавказцев, регулярно устраивающих потасовки в злачных местах. Причем, по словам собеседников Белянчикова, эти молодые люди избивают "только русских пацанов", провоцируя тем самым межнациональный конфликт.

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Комментарии

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кир
2019-07-03 15:08:30
Белянчиков служил либерализму, а что получил? Богатеи стараются взять верх. Отчасти не повезло бизнесмену Алиханову, предавшему государственную систему, которой служил. А система не прощает такого.
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