На ТЭС-2 Сегежского ЦБК готовятся к масштабной реконструкции всех содорегенерационных котлов

В следующем году на Сегежском ЦБК (Segezha Group, входит в АФК "Система") пройдут масштабные работы по капитальному ремонту всех содорегенерационных котлов (СРК).

Это один из этапов экологической программы Сегежского ЦБК, направленной на снижение негативного воздействия комбината на окружающую среду, в том числе на атмосферу. На склады предприятия уже начали поступать крупногабаритные узловые элементы для этих котлоагрегатов: доставлены ширмы пароперегревателя, стенки котлов и трубы кипятильного пучка. Часть оборудования еще изготавливается – поставки планируются по мере готовности.

Последовательный ремонт всех трех СРК уже к концу 2021 года существенно улучшит производственные процессы и снизит нагрузку комбината на окружающую среду. Степень газоулавливания новых электрофильтров на СРК-2 и СРК-3 приблизится к показателям СРК-4 и составит около 99,97%.

"На протяжении всей истории развития комбината таких масштабных капремонтов одновременно всех содорегенерационных котлов еще не проводилось. Для компании это значительные инвестиции, для коллектива – кропотливая и ответственная работа, которую нужно выполнить за 250 дней" – говорит руководитель проектов дирекции по инвестициям Сегежского ЦБК Павел Дудко.

1 марта 2021 года начнется капремонт СРК-2. Он продлится около 80 дней. Предстоит заменить водяной экономайзер и камеры электрофильтров. Электрофильтр для СРК-2 изготовит ООО "Финго-Комплекс", Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры, один из немногих в России, специализирующихся на полном цикле по производству газоочистного оборудования.

Следующий этап – ремонт СРК-3. "После пуска СРК-2, перед ремонтом СРК-3, предусмотрена пауза в работах продолжительностью один месяц. В этот отрезок времени будет стабилизировано производство после пуска обновленных агрегатов на СРК-2. Затем, в конце июня 2021 года, приступим к ремонтным работам и на СРК-3. Очередность работ объясняется, в том числе и тем, что технологическое состояние СРК-3 оценивается как стабильное" – сообщает начальник ТЭС-2 Олег Шилов. Ремонт СРК-3 продлится 65 дней. Планируется заменить пароперегреватель первой и второй ступеней, а также модернизировать кипятильный пучок.

Заключительный этап – небольшие предупредительные ремонты оборудования на СРК-4. Основной объем работ здесь выполнен еще в 2017 году. В том числе установлен электрофильтр производства Alstom, крупной французской машиностроительной компании, мирового лидера по производству энергетического оборудования. В 2018-2019 гг. на СРК-4 также заменили поверхности нагрева, поменяли потолочные экраны и вторую ступень пароперегревателя, водяной экономайзер.

Справочно:

Содорегенерационный котел – один из самых сложных и важных технологических агрегатов в целлюлознобумажной промышленности. Задача СРК – за счет сжигания черных щелоков, образующихся в процессе варки целлюлозы, выработать максимальное количество энергии и возвратить остатки газов обратно в производственный цикл. Каждый СРК на Сегежском ЦБК имеет свой станционный номер (СРК-2, СРК-3, СРК-4) и состоит из трех шахт: шахты топки, шахты кипятильного пучка и шахты водяного экономайзера, поверхности нагрева для теплообмена. Все они размещены на ТЭС-2 (тепловая электростанция комбината).

В течение почти 15 лет до вхождения в АФК "Система" капитальных ремонтов на ТЭС-2 Сегежского ЦБК не велось. Так, СРК-2 эксплуатируется с 1962 г., его реконструировали в 2000 г. СРК-3 начал работу в 1964г., его модернизация прошла в 2002 г. СРК-4 функционировал без крупного ремонта с 1970 года.

От стабильности и надежности работы СРК зависит эффективность регенерации сульфида натрия из черных щелоков и возврат химикатов в варочный процесс при производстве целлюлозы. Процесс регенерации черного щелока осуществляется в топке СРК за счет его сжигания. Тепловая энергия, выделенная в процессе сжигания органических соединений черного щелока, утилизируется в котле для производства перегретого водяного пара. Объединение химических и тепловых процессов в одном агрегате делает его сложным энерготехнологическим объектом управления.