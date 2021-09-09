На трассе «Фонтаны» сегодня состоится субботник

Жителей Петрозаводска приглашают принять участие в субботнике на «Фонтанах».

К началу нового спортивного сезона лесной стадион очистят от мусора, вдоль трассы обрежут кустарник и удалят поросль, сообщили в мэрии Петрозаводска.



В преддверии зимнего сезона на лыжной трассе «Фонтаны» пройдут сразу два субботника. Первый из них состоится уже сегодня, 11 сентября. Организатор мероприятия - Дирекция спорта Петрозаводска приглашает всех желающих присоединиться к уборке лесного стадиона.



Субботник будет проходить с 10 до 13 часов, сбор участников - в 9.45. Место встречи - начало трассы «Фонтаны».



С собой организаторы рекомендуют взять имеющийся дома инвентарь для покоса травы и обрезки мелкого кустарника.



Вторая акция запланирована на 25 сентября.