На трассе «Кола» из-за дорожных работ на три месяца ограничат движение

На федеральной трассе «Кола» ограничат пропускную способность с 27 октября 2022 года по 27 января 2023 года, сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

На автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия с 27 октября 2022 года по 27 января 2023 года будет ограничена пропускная способность.

«В связи с производством работ по строительству переходно-скоростных полос и примыкания к основному ходу федеральной трассы Р-21 „Кола“ будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч в направлении Мурманска, а ширина каждой из полос движения будет уменьшена до 3,5 метров. Движение в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В управлении дороги «Северо-Запад» уточнили, что на данном участке дороги всего четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении с установленным по оси дороги барьерным ограждением.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

«Дорожные работы будут производиться на 42 километре федеральной трассы Р-21 „Кола“ в Кировском городском поселении Ленинградской области. Строительство примыкания необходимо для обеспечения доступа к строящемуся многофункциональному торгово-промышленному комплексу. Генеральный подрядчик гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ», — добавил Пузыревский.