На трассе «Сортавала» дотла сгорел пассажирский автобус

Автобус с пассажирами загорелся в районе поселка Шумилово.

В Приозерском районе Ленинградской области сегодня, 3 августа, около 6 утра, загорелся рейсовый автобус, следовавший из Приозерска в Санкт-Петербург.

Как уточнили в паблике «Приозерск и район», в автобусе № 960 марки «Yutong» находились 7 пассажиров и водитель.

Все люди эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Причины аварии уточняются.