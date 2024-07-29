На трассе «Сортавала» дотла сгорел пассажирский автобус

Автобус с пассажирами загорелся в районе поселка Шумилово.
В Приозерском районе Ленинградской области сегодня, 3 августа, около 6 утра, загорелся рейсовый автобус, следовавший из Приозерска в Санкт-Петербург.
Как уточнили в паблике «Приозерск и район», в автобусе № 960 марки «Yutong» находились 7 пассажиров и водитель.
Все люди эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Причины аварии уточняются.
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