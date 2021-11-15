На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой

Полиция Петербурга задержала подозреваемых в убийстве 50-летнего мужчины, чье изуродованное тело было найдено после ДТП на трассе А-21 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти.

По информации 47news, около пяти утра 20 ноября инспекторы ГИБДД обнаружили мужское тело рядом с "Митсубиши Галант", врезавшегося в отбойник на 24 километре трассы А-121 «Сортавала» у развязки с деревней Керро.

После столкновения с отбойником, трое мужчин, находившихся в салоне автомашины, выскочили и скрылись в лесу. Сотрудники ГИБДД на месте происшествия нашли вывалившийся из багажника труп, у которого практически была отрезана голова. Также в багажнике лежали лопаты.

По информации издания, к раннему утру 21 ноября оперативники Управления уголовного розыска Петербурга определили местонахождение водителя и двоих пассажиров «Митсубиши Галант». Убитым оказался 50-летний петербуржец, проживающий с семьей на проспекте Просвещения.

По данным 47news, задержанные дали объяснения. Уже известно, что убийство случилось в Калининском районе Петербурга, в гаражном кооперативе "Лагуна" на Лабораторном проспекте, 14.