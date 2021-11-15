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На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой

Новости. Происшествия
13:20, 21 Ноября 2021
фото: 47news / паблик "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", vk.com

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Полиция Петербурга задержала подозреваемых в убийстве 50-летнего мужчины, чье изуродованное тело было найдено после ДТП на трассе А-21 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти.

По информации 47news, около пяти утра 20 ноября инспекторы ГИБДД обнаружили мужское тело рядом с "Митсубиши Галант", врезавшегося в отбойник на 24 километре трассы А-121 «Сортавала» у развязки с деревней Керро.

После столкновения с отбойником, трое мужчин, находившихся в салоне автомашины, выскочили и скрылись в лесу. Сотрудники ГИБДД на месте происшествия нашли вывалившийся из багажника труп, у которого практически была отрезана голова. Также в багажнике лежали лопаты.

По информации издания, к раннему утру 21 ноября оперативники Управления уголовного розыска Петербурга определили местонахождение водителя и двоих пассажиров «Митсубиши Галант». Убитым оказался 50-летний петербуржец, проживающий с семьей на проспекте Просвещения.

По данным 47news, задержанные дали объяснения. Уже известно, что убийство случилось в Калининском районе Петербурга, в гаражном кооперативе "Лагуна" на Лабораторном проспекте, 14.

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Комментарии

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demari
2021-11-21 15:33:34
Расчленинград.....
Generalus87
2021-11-21 15:30:20
Расчленинград
кир
2021-11-21 14:06:24
За дело или как?
Hовый
2021-11-21 13:44:42
90 - е годы возвращаются ! - визжала заноза
Изя
2021-11-21 14:27:36
Hовый, а может они и не уходили никогда ))) :)
Leopol'd
2021-11-21 13:58:31
Hовый, балбес! В 90е это был бы BMW или Jeep!
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