На трассе в Карелии 18-летний мотоциклист без прав попал в ДТП

В Сортавальском районе 18-летний мотоциклист упал в кювет, от госпитализации отказался, сообщил в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник 30 апреля в Сортавальском районе в 16.05 на 249км. автодороги "Сортавала" 18-летний водитель мотоцикла Yamaha, не имеющий прав, не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

Водитель получил ушибы, от госпитализации отказался. Водитель трезв.

По факту ДТП проводится проверка.