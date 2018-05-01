На трассе в Карелии 18-летний мотоциклист без прав попал в ДТП

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В Сортавальском районе 18-летний мотоциклист упал в кювет, от госпитализации отказался, сообщил в ГИБДД Карелии.
В минувший понедельник 30 апреля в Сортавальском районе в 16.05 на 249км. автодороги "Сортавала" 18-летний водитель мотоцикла Yamaha, не имеющий прав, не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
Водитель получил ушибы, от госпитализации отказался. Водитель трезв.
По факту ДТП проводится проверка.
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