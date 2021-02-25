На трассе в Карелии фура протаранила автобус с пассажирами

ДТП произошло в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе 25 февраля в 14.05 у станции "Ладва–Ветка" 34-летний водитель грузового автомобиля Volvo, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества пассажирскому автобусу под управлением 60-летнего водителя и совершил столкновение.





По информации ГИБДД Карелии, транспортные средства при столкновении получили повреждения, в ДТП никто не пострадал.

В соцсетях пассажиры автобуса, попавшие в аварию, сообщают, что есть травмированые.



