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На трассе в Карелии фура протаранила автобус с пассажирами

Новости. Происшествия
12:15, 26 Февраля 2021
фото: © паблик Вконтакте "Ладва: объявления, новости, прочее"
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ДТП произошло в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе 25 февраля в 14.05 у станции "Ладва–Ветка" 34-летний водитель грузового автомобиля Volvo, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества пассажирскому автобусу под управлением 60-летнего водителя и совершил столкновение.

По информации ГИБДД Карелии, транспортные средства при столкновении получили повреждения, в ДТП никто не пострадал.

В соцсетях пассажиры автобуса, попавшие в аварию, сообщают, что есть травмированые.

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