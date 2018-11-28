На трассе в Карелии горел автомобиль

Пожар произошел в автомобиле в Сегеже, сообщили в МЧС Карелии.

В 1.35 пожарно-спасательное подразделение Сегежского района привлекалось для ликвидации пожара в автомобиле на Надвоицком шоссе. В 1.43 пожар ликвидирован.

Площадь горения – 4 кв м.

Погибших и пострадавших нет. Причины, виновные, ущерб устанавливаются.