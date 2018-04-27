На трассе в Карелии перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Сегежском районе перевернулся ВАЗ-2112, два человека доставлены в больницу с места ДТП, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 27 апреля в 8.57, в Сегежском районе, на 738 км автодороги Р-21 "Кола", автомобиль "ВАЗ-2112" опрокинулся в кювет.

По информации спасателей, два человека доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.