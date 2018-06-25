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Новости. Происшествия
09:47, 25 Июня 2018
фото: Фото корреспондента "Столицы на Онего".

На трассе в Карелии внедорожник с лодкой попал в ДТП

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В Медвежьегорском районе внедорожник с прицепом вылетел на обочину.

В минувшее воскресенье 24 июня в 18.00 на трассе "Кола" в Медвежьегорском районе, недалеко от поворота на Медгору автомобиль Niva с прицепом, на котором находилась лодка, выехал с дороги на обочину и протаранил бетонный столб.

В результате ДТП произошло опрокидывание прицепа, автомобиль получил механические повреждения.

По информации очевидцев, в аварии никто не пострадал.

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