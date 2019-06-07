На трассе в Карелии пострадал водитель

Новости по теме
Загрузка...
Автомобиль вылетел в кювет в Суоярвском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В четверг, 5 июня, в 6.45 на 347 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" 36-летний водитель автомобиля ВАЗ совершил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием транспортного средства.
В результате ДТП мужчина получил травы, ему была оказана медицинская помощь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.06.2019, 11:19
03.06.2019, 09:35
06.06.2019, 15:23
01.06.2019, 16:34
01.06.2019, 14:55
Аналитика
06.06.2019 13:09
Политкухня
Депутаты Петросовета на очередной сессии приняли ряд важных решений, касающихся бюджета города, и утвердили требования к размещению фасадных вывесок в Петрозаводске.
06.06.2019 12:10
05.06.2019 14:54
05.06.2019 13:02
04.06.2019 14:02
Чтиво
05.06.2019 12:44
Без политики
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
05.06.2019 11:40
31.05.2019 14:36
Медиа
03.06.2019 10:47
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии