На трассе в Карелии пострадал водитель

Автомобиль вылетел в кювет в Суоярвском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В четверг, 5 июня, в 6.45 на 347 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" 36-летний водитель автомобиля ВАЗ совершил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП мужчина получил травы, ему была оказана медицинская помощь.