На трассе в Карелии сгорел трактор

Пожар произошел 17 января в Медвежьегорском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 10.40 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в тракторе 73 км автодороги "Медвежьегорск-Великая Губа". В 11.31 пожар ликвидирован.

Трактор сгорел полностью. Прицеп трактора не поврежден.

Погибших и пострадавши нет.

Причины, виновные ущерб устанавливаются.