На трассе в Карелии сгорел трактор

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Пожар произошел 17 января в Медвежьегорском районе, сообщили в МЧС Карелии.
В 10.40 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в тракторе 73 км автодороги "Медвежьегорск-Великая Губа". В 11.31 пожар ликвидирован.
Трактор сгорел полностью. Прицеп трактора не поврежден.
Погибших и пострадавши нет.
Причины, виновные ущерб устанавливаются.
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