На трассе в Карелии в ДТП пострадали два человека

ДТП произошло 10 мая на трассе "Кола" в районе Кондопоги, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в 10.45, водитель, управляя автомобилем Lada Granta, допустил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с наездом на дорожное ограждение.

В результате происшествия пострадали 54-летний водитель и его 55-летняя пассажирка. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.