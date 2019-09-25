На трассе в Карелии видели шестиклассника, сбежавшего из дома в Мончегорске

Полиция Северо-Запада России разыскивает 12-летнего жителя Мурманской области, который 23 сентября ушел в школу в Мончегорске и пропал.

В минувший понедельник мальчик отправился в школу, но так до нее и не дошел. Вечером мама, не дождавшись Александра, обратилась в полицию. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

Но данным издания, на следующий день, 24 сентября, бабушке шестиклассника, которая живет в Ханты-Мансийском автономном округе, позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что он водитель. Накануне подобрал в Мончегорске ребенка, который направлялся в Петербург, подвез его до придорожного кафе в Сегежском районе Карелии, накормил и дал 100 рублей.

Позже в кафе сотрудникам полиции подтвердили , что мальчик с мужчиной дейтсвительно здесь были, но ушли вместе, а не по одиночке.

Теперь правоохранительные органы пытаются выяснить местонахождение ребенка и водителя. По предварительным данным, ребенок мог направиться в Санкт-Петербург, пишет "КП-Петербург".

Приметы пропавшего мальчика: рост 130-140 сантиметров, стройный, лицо славянской внешности, волосы короткие светло-русые, на правой щеке родинка.

Был одет: черная куртка, классические брюки черного цвета, черный пиджак, белая рубашка, кожаные черные кроссовки, при себе школьный рюкзак.

Если у вас есть сведения о ребенке, звоните по телефонам "02" или "112".