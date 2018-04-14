На трассе в Карелии женщина на иномарке перевернулась в кювет

ДТП с пострадавшими произошло в Сортавальском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу 13 апреляя в 11.55 в Сортавальском районе, на 252 км. автодороги "Санкт-Петербург-Сортавала-автомобильная дорога Р-21 "Кола" произошел съезд автомобиля в кювет.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lanos, 36-летняя женщина, совершила съезд автомобиля в кювет, с последующим опрокидыванием на крышу и наездом на опору линии освещения.

В результате происшествия водитель получила травмы, ей назначено лечение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.