На трассе в Карелии женщина на иномарке перевернулась в кювет

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ДТП с пострадавшими произошло в Сортавальском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую пятницу 13 апреляя в 11.55 в Сортавальском районе, на 252 км. автодороги "Санкт-Петербург-Сортавала-автомобильная дорога Р-21 "Кола" произошел съезд автомобиля в кювет.
По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lanos, 36-летняя женщина, совершила съезд автомобиля в кювет, с последующим опрокидыванием на крышу и наездом на опору линии освещения.
В результате происшествия водитель получила травмы, ей назначено лечение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.
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