На трассе в Карелии житель Мурманска спровоцировал ДТП

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В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.
Во вторник, 18 июня, в 10.10 на 440 км федеральной автодороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск" 67-летний водитель автомобиля Skoda (житель Мурманска) при выезде со второстепенной дороги, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался по главной дороге.
В результате ДТП травмы получили два человека: 46-летний водитель автомобиля ВАЗ и его 70-летняя пассажирка, обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь.
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