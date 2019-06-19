На трассе в Карелии житель Мурманска спровоцировал ДТП

В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник, 18 июня, в 10.10 на 440 км федеральной автодороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск" 67-летний водитель автомобиля Skoda (житель Мурманска) при выезде со второстепенной дороги, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП травмы получили два человека: 46-летний водитель автомобиля ВАЗ и его 70-летняя пассажирка, обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь.