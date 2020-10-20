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На трассу "Фонтаны" в Петрозаводске проведут интернет

Новости. Общество
16:39, 21 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Воспользоваться Wi-Fi спортсмены смогут уже на старте, сообщили в администрации Петрозаводска.

Лыжная трасса "Фонтаны" продолжается развиваться. На ней уже можно заниматься круглый год, ведь она подходит не только для зимних видов спорта, но и для пробежек, "скандинавской ходьбы" и пеших прогулок. Объект привлекает как петрозаводчан, так и гостей карельской столицы. На ней проводят различные соревнования, трейлы и ежегодный фестиваль "Зимние фонтаны".

Сейчас на лесном стадионе уложили оптоволокно к стартовой площадке трассы и к будущей парковке для посетителей. Высокоскоростной интернет позволит установить онлайн-видеонаблюдение в системе "Мой город", что сделает пребывание на трассе комфортнее и безопаснее. Посетители трассы смогут оставлять транспорт на стоянке, не опасаясь за его сохранность. Кроме того, в стартовой зоне появится Wi-Fi.

На самой будущей парковке сейчас работает техника. Помимо видеонаблюдения, парковку оборудуют освещением. Также до местечка "Развилка" уже провели дренажные работы и осушили трассу. Мероприятия на объекте ведутся в рамках соглашения по развитию "Фонтанов" между дирекцией спортивных сооружений Петрозаводска и инвесторами – ООО "Петрогранит" и компанией "Ростелеком".

Напомним, что в прошлом году на лесном стадионе установили освещение от въезда до "Развилки". Кроме того, расширили саму трассу, заменили настил мостков на болотистых местах, а на спонсорские средства приобрели новую технику.

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Комментарии

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Горожанин
2020-10-21 17:21:09
Зачем на лыжне интернет?! :)
однозначно
2020-10-21 17:41:23
Горожанин, камеры поставят, чтобы сопляки не шастали на мопедах
Беня
2020-10-21 17:15:13
Всё как бы хорошо, только вай-вай это они зря. Публика забудет как свежим воздухом дышать :)
Слышали песеньку:
Пойдём на улицу, потусуемся,
Пойдём туда где нет пока вайфа-а-я...
Дык вот эта песенька больше не про Фонтаны :) Увы :)
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