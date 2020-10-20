На трассу "Фонтаны" в Петрозаводске проведут интернет

Воспользоваться Wi-Fi спортсмены смогут уже на старте, сообщили в администрации Петрозаводска.

Лыжная трасса "Фонтаны" продолжается развиваться. На ней уже можно заниматься круглый год, ведь она подходит не только для зимних видов спорта, но и для пробежек, "скандинавской ходьбы" и пеших прогулок. Объект привлекает как петрозаводчан, так и гостей карельской столицы. На ней проводят различные соревнования, трейлы и ежегодный фестиваль "Зимние фонтаны".

Сейчас на лесном стадионе уложили оптоволокно к стартовой площадке трассы и к будущей парковке для посетителей. Высокоскоростной интернет позволит установить онлайн-видеонаблюдение в системе "Мой город", что сделает пребывание на трассе комфортнее и безопаснее. Посетители трассы смогут оставлять транспорт на стоянке, не опасаясь за его сохранность. Кроме того, в стартовой зоне появится Wi-Fi.

На самой будущей парковке сейчас работает техника. Помимо видеонаблюдения, парковку оборудуют освещением. Также до местечка "Развилка" уже провели дренажные работы и осушили трассу. Мероприятия на объекте ведутся в рамках соглашения по развитию "Фонтанов" между дирекцией спортивных сооружений Петрозаводска и инвесторами – ООО "Петрогранит" и компанией "Ростелеком".

Напомним, что в прошлом году на лесном стадионе установили освещение от въезда до "Развилки". Кроме того, расширили саму трассу, заменили настил мостков на болотистых местах, а на спонсорские средства приобрели новую технику.