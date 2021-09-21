На ЦБК в Карелии загорелась буммашина, которую запустили более полувека назад

В Кондопожском ЦБК загорелась бумагоделательная машина №7, которую запустили в эксплуатацию в 1965 году.

Как рассказали «Столице на Онего» в МЧС Карелии, в минувшую среду, 22 сентября, в 15.36 произошел пожар на Кондопожском Ц. К. Огонь вспыхнул в буммашине № 7 площадью 100×80 м.

На тушение были брошены 17 человек личного состава, 4 единицы техники МЧС и отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Время локализации огня составило 5 минут, полностью пожар был ликвидирован через полчаса. В результате огнем повреждена битумная кровля на площади 10 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

В компании «Карелия Палм», которая владеет Кондопожским ЦБК, обещали в ближайшее время прокомментировать ситуацию.

Напомним, что бумагоделательная машина № 7 была пущена в эксплуатацию в 1965 году. В декабре 2013 года ее останавливали и проводили ремонтные работы. В марте того же 2013 года буммашина № 7 после проведенного ремонта вновь была введена в работу.