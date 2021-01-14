Огонь до небес - горящий дом в поселке Карелии тушили пожарные из четырех населенных пунктов (ФОТО)

Страшный пожар ночью уничтожил дом в поселке Эссойла Пряжинского района, сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Поздним вечером 14 января в посёлке Эссойла произошёл крупный пожар в нежилом доме. На происшествие выехали четыре группы пожарных Пряжинского района. Расчеты прибыли из пожарных частей Ведлозера, Эссойлы, Пряжи и Чалны.

Дом был деревянный, с засыпным каркасом и печным отоплением. Расселен по программе "Ветхое жилье". Всего на пожаре работало 15 специалистов противопожарной службы Пряжинского района. В 00.53 пожар был ликвидирован. Дом сгорел полностью, пострадавших и погибших нет.