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Огонь до небес - горящий дом в поселке Карелии тушили пожарные из четырех населенных пунктов (ФОТО)

Новости. Происшествия
13:16, 15 Января 2021
фото: © Госкомитет Карелии по ОЖ и БН
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Страшный пожар ночью уничтожил дом в поселке Эссойла Пряжинского района, сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Поздним вечером 14 января в посёлке Эссойла произошёл крупный пожар в нежилом доме. На происшествие выехали четыре группы пожарных Пряжинского района. Расчеты прибыли из пожарных частей Ведлозера, Эссойлы, Пряжи и Чалны.

Дом был деревянный, с засыпным каркасом и печным отоплением. Расселен по программе "Ветхое жилье". Всего на пожаре работало 15 специалистов противопожарной службы Пряжинского района. В 00.53 пожар был ликвидирован. Дом сгорел полностью, пострадавших и погибших нет.

 

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