На участке крупной магистрали Петрозаводска возобновлено движение транспорта

Открыт участок Октябрьского проспекта, на магистрали начинается завершающий этап ремонта, сообщили в администрации Петрозаводска.

В выходные дорожники планируют начать фрезерование оставшихся участков Октябрьского проспекта — перекрёстков и магистрали между улицами Московской и Мурманской.

Коммунальщики завершили работы на сетях, уложили покрытие под асфальтирование между улицей Грибоедова и Московской и передали объект АО «АБЗ-Дорстрой». Ранее закрытый проезд по правой полосе Октябрьского проспекта в сторону Центра вновь открыт.

На Ленинградской улице подрядчик восстанавливает тротуар между Октябрьским и Первомайским проспектами. Ранее были заасфальтированы тротуары и проезжая часть на участке между Октябрьским проспектом и набережной Варкауса.

На Балтийской улице укладывают верхний слой магистрали, на улице Луначарского продолжается замена бортового камня, а на улицах Боровой и Профсоюзов устройство присыпных обочин. На Берёзовой аллее подрядчик восстанавливает благоустройство, вывозит строительный мусор, приводит территорию в надлежащий вид. Готовятся к приему улицы Ломоносова, Маршала Мерецкова, Попова и набережная Ла-Рошель.

Всего в рамках нацпроекта в 2021–2022 годах в разных районах Петрозаводска планируется обновить 29 улиц и тротуары на семи из них.