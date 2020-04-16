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"На улице много людей": Индекс самоизоляции в Петрозаводске

Новости. Общество
14:58, 17 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Сервис "Яндекс" посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе на 17 апреля составил 2.7 – на улице много людей. Вчера уровень самоизоляции был аналогичен.

Напомним, шесть новых случаев коронавируса зарегистрированы в республике за последние сутки.

Заболевание выявлено у четырех членов одной семьи, проживавших в Петрозаводске в одной квартире с человеком с диагнозом коронавирус, приехавшим из Московской области. Среди заболевших четырехмесячный ребенок.

Еще один положительный результат исследования на коронавирус – у петрозаводчанки, получающей лечение по поводу внебольничной пневмонии в Республиканской инфекционной больнице.Также новый случай выявлен в одном из населенных пунктов Питкярантского района у женщины 55 лет, вернувшейся из травматологического центра Р.Р. Вредена в Санкт-Петербурге.

По оперативным данным за 17 апреля, в Карелии зафиксировано 15 случаев коронавируса.

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