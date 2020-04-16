"На улице много людей": Индекс самоизоляции в Петрозаводске

Сервис "Яндекс" посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе на 17 апреля составил 2.7 – на улице много людей. Вчера уровень самоизоляции был аналогичен.

Напомним, шесть новых случаев коронавируса зарегистрированы в республике за последние сутки.



Заболевание выявлено у четырех членов одной семьи, проживавших в Петрозаводске в одной квартире с человеком с диагнозом коронавирус, приехавшим из Московской области. Среди заболевших четырехмесячный ребенок.



Еще один положительный результат исследования на коронавирус – у петрозаводчанки, получающей лечение по поводу внебольничной пневмонии в Республиканской инфекционной больнице.Также новый случай выявлен в одном из населенных пунктов Питкярантского района у женщины 55 лет, вернувшейся из травматологического центра Р.Р. Вредена в Санкт-Петербурге.

По оперативным данным за 17 апреля, в Карелии зафиксировано 15 случаев коронавируса.