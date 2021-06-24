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На Валааме будут выгонять из монастыря отказавшихся от вакцинации насельников

Новости. Общество
09:14, 25 Июня 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Все живущие при Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном монастыре обязаны вакцинироваться от коронавируса, а отказавшихся будут выгонять из обители.

Об этом сообщил РИА Новости сказал наместник ставропигиального мужского монастыря, епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

По его словам, вакцинация от коронавируса будет необходима для живущих при монастыре трудников, братии монастыря, духовенства и наемных работников.

«Принцип, основополагающий для любого монастыря: послушание игумену, священноначалию. Если он соблюдается, то монастырь нормально существует и развивается, если нет — то все рушится. Поэтому такой серьезный вопрос я не мог оставить на свободную волю — есть благословение», — сказал епископ.

Отказывающихся от вакцинации, по его словам, «просто удаляют из монастыря без всякого содержания». «Есть и такие, к сожалению — немного, но есть», — добавил наместник монастыря.

Приезжающих в монастырь волонтеров, как рассказал епископ Панкратий, обитель попросит предоставить справки о вакцинации или результаты тестов ПЦР. «Но если мы будем привиты — то нам так уже страшно не будет», — добавил он.

Сам епископ Панкратий привился вакциной «Спутник V» в сентябре 2020 года и готовился к ревакцинации, однако заразился сначала ОРЗ, а потом индийским штаммом коронавируса. «Я выступаю за абсолютно полную, стопроцентную вакцинацию всего населения Российской Федерации. Это моя позиция: я был только что сам в красной зоне, при смерти, я видел людей, которые ждут смерти на ИВЛ, вопрос — когда они умрут? Видел молодых совсем людей, которые приходили в тяжелом состоянии. Поэтому какая-то полемика, какие-то мнения, они абсолютно неуместны», — заключил епископ.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.

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Комментарии

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Ио
2021-06-25 10:18:42
Вот собственно и все, что надо знать о религии и религиозных заповедях...
nae
2021-06-25 10:12:21
А Панкратий то сам хотя бы верующий? А то по его словам складывается впечатление, что такой же истерик, боящийся смерти, готовый на любую сделку, лишь бы жизнь продлить. И где тут вера? Где готовность предстать пред Богом в любую минуту?
Саныч
2021-06-25 09:50:11
Насяльников?
Leopol'd
2021-06-25 09:36:43
А что, молитва и жизнь без греха уже не помогает? Слишком много нагрешили? Наказание?
Off
2021-06-25 09:29:03
Когнитивный диссонанс какой то . Или ждут солнцеликого , который приедет замаливать.. груз накопившихся грехов ?
Урбанист
2021-06-25 09:33:36
Off, /леха, впредь не употребляй словей значение которых не знаешь
Mikko Merimies
2021-06-25 10:56:08
Урбанист, и то верно! "Солнцеликий" -это о чём?
кир
2021-06-25 10:05:34
Урбанист, верное наблюдение. :)
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