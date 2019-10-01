На Валааме и островах Заонежья Всероссийская перепись населения пройдет в августе

Организаторы переписной кампании в Карелии рассчитывают привлечь к обходу населения республики от 1,2 до 1,4 тысячи человек.

Об этом сообщила заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики Людмила Король, выступая 1 октября на пресс-конференции, посвященной предстоящей Всероссийской переписи населения.

Перепись пройдет в октябре следующего года, однако население Валаама и островных деревень Заонежья, которые включены в перечень труднодоступных территорий республики, перепишут в августе. Добраться туда можно только водным путем, и переписчикам необходимо успеть до конца навигации на Онего и Ладоге.

Как заметила Людмила Король, труднодоступные территории – это не самая большая проблема карельских переписчиков. "Самое трудное в переписи – это доступ в элитные дома, дома индивидуального строительства, где проживает семья за забором. Этот контингент нас не пускает", – сказала Король.

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