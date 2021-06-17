На Валааме началась перепись населения

Поселок Валаам Сортавальского городского поселения, расположенный на знаменитом острове, стал местом начала проведения Всероссийской переписи населения в Карелии, сообщил Карелиястат.

В соответствии с организационным планом проведения переписи населения на Валааме создан счетный участок, подобран переписчик для проведения важной и ответственной кампании.

Перепись в этом труднодоступном и отдаленном районе завершится в конце июня.

Ранее сообщалось, что Всероссийская перепись населения 2020-2021 годов начинается с труднодоступных районов – в Карелии такими признаны острова Заонежья, Белого моря и Ладоги