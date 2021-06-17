На Валааме началась перепись населения

Поселок Валаам Сортавальского городского поселения, расположенный на знаменитом острове, стал местом начала проведения Всероссийской переписи населения в Карелии, сообщил Карелиястат.
В соответствии с организационным планом проведения переписи населения на Валааме создан счетный участок, подобран переписчик для проведения важной и ответственной кампании.
Перепись в этом труднодоступном и отдаленном районе завершится в конце июня.
Ранее сообщалось, что Всероссийская перепись населения 2020-2021 годов начинается с труднодоступных районов – в Карелии такими признаны острова Заонежья, Белого моря и Ладоги
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