На водоемах в Карелии уже начали измерять толщину льда

Замеры льда проводились у береговой линии водоемов на территории Муезерского района, сообщили в МЧС Карелии.

Толщина ледь на водоемах составила не более 8 см, с учетом шуги, образование которой обусловлено погодными условиями.



Сотрудники МЧС провели с населением профилактические беседы о соблюдении мер безопасности при выходе на лед, а также вручили памятки о мерах безопасности.

Напомним, власти Карелии закрыли сезон навигации.