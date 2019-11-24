На водоемах в Карелии уже начали измерять толщину льда

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Замеры льда проводились у береговой линии водоемов на территории Муезерского района, сообщили в МЧС Карелии.
Толщина ледь на водоемах составила не более 8 см, с учетом шуги, образование которой обусловлено погодными условиями.
Сотрудники МЧС провели с населением профилактические беседы о соблюдении мер безопасности при выходе на лед, а также вручили памятки о мерах безопасности.
Напомним, власти Карелии закрыли сезон навигации.
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