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Новости. Общество
08:35, 14 Ноября 2019
фото: © РИА Новости / Игорь Агеенко

Власти Карелии закрыли сезон навигации

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Администрация Петрозаводска напоминает о закрытии сезона навигации маломерных судов, сообщается на сайте мэрии.

Выход на водоёмы, расположенные в южных районах Карелии, запрещён с 11 ноября.

Навигация в Петрозаводске закрыта с 11 ноября. Основанием для этого стало постановление регионального правительства №402-П от 29 октября 2019 года "Об установлении сроков закрытия навигации 2019 года для плавания на маломерных судах на водных объектах в Республике Карелия, не имеющих судоходной (навигационной) обстановки".

Главное Управление МЧС России по РК предупреждает об опасности, которая подстерегает тех, кто, несмотря на запреты, выходит на водоёмы на маломерных судах.

Ранее сообщалось, что  4 ноября, закроют навигацию на водных объектах, расположенных в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах и Костомукше.

11 ноября – Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, в городах Петрозаводске и Сортавале.

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Комментарии

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Сеня
2019-11-14 08:52:54
Хе хе . что открывали , что закрывали , польза то от этого какая то есть ? Написали бы .
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