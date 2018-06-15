На вокзале в Петрозаводске задержали человека, который долго "бегал" от приставов

На железнодорожном вокзале в Петрозаводске сотрудники службы судебных приставов задержали мужчину, ранее объявленного в розыск по алиментным обязательствам.

Как рассказали в региональном управлении ФССП, задержанный имеет неоднократную судимость. Он отбывал наказание в местах лишения свободы "за иные преступления".

"Выйдя на свободу, должник снова "ударился в бега". До последнего времени сотрудникам службы ничего не было известно о его конкретном местонахождении, только его возможная дислокация — Ленинградская область", - отметили в ведомстве.

На прошлой неделе приставы выяснили, что мужчина находится в Прионежском районе. "Незамедлительно сотрудники службы выехали по адресу, но должник оказался настолько проворным, что и на это раз "ускользнул" от служителей закона в неизвестном направлении", - констатировали приставы.

Вместе с тем сотрудникам службы удалось узнать, что должник купил билет на поезд "Петрозаводск – Санкт-Петербург". Уехать из карельской столицы он должен был 10 июня. Незадолго до отправления поезда приставы пришли на вокзал.

"Опознав разыскиваемую личность по фото, его задержали и препроводили к судебному приставу-исполнителю, который его ожидал в отделе судебных приставов. На месте был составлен административный протокол", - рассказали в управлении.

Решением суда за неуплату алиментов должник в соответствии со ст. ст.5.35.1 КоАП РФ получил 60 часов обязательных работ.

"В случае непринятия мер по погашению задолженности и уплате алиментов в определенный законом срок, его привлекут к уголовной ответственности по ст.157 УК РФ, которая предусматривает реальный срок отбывания наказания в местах лишения свободы до полугода", - заключили в ведомстве.

Размер долга не уточняется.