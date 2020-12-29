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На востоке и севере Финляндии ждут спада в туристической отрасли из-за отсутствия россиян

Новости. Экономика
11:02, 30 Декабря 2020
фото: © www.maxpixel.net
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Российские туристы не смогут приехать на финские горнолыжные курорты и в спа-центры из-за коронавирусных ограничений.

В начале следующего года гостиничные номера, горнолыжные склоны и спа-центры на востоке и севере Финляндии опустеют из-за отсутствия российских туристов, значительная часть которых традиционно отправлялась на новогодние каникулы в соседнюю страну. Такой печальный прогноз дала финская деловая газета Maaseudun Tulevaisuus, а в качестве главной причины этого издание назвало закрытые из-за коронавируса границы.   

По словам генерального директора Ассоциации туризма и ресторанного обслуживания Финляндии Тимо Лаппи, россияне позволяли финскому туристическому бизнесу продлить зимний сезон почти до лыжных каникул. А в прошлом году граждане России оказались самой большой группой иностранных туристов в Финляндии.

Maaseudun Tulevaisuus приводит данные Пограничной службы Финляндии, согласно которым количество пересечений российско-финляндской границы в рождественскую неделю сократилось на 92% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Причем, даже в условиях коронавирусных ограничений около 79% тех, кто пересек границу, составили граждане России – водители грузового транспорта и имеющие вид на жительство в Финляндии.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-12-30 12:17:35
Зато бабло в стране останется. Может на шото приличное свои бюджеты внутри страны поиздержат. В квартире обшарпанные обои перекреют, в "одноглазые" кредитные жоповозки в фару вкрутят новые лампочки. Кто-то может купит новый диван, шоб он не кололся пружиной в одно место как старый и т.д.и т.п.
Надо иногда и удобствами заниматься, не все ж время кутить...
В общем это не только плохо, но хорошо. :)
кир
2020-12-30 11:14:39
Обойдутся. Корона всех расставит по местам.
Врунов
2020-12-30 11:08:57
Шах и мат
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