На востоке и севере Финляндии ждут спада в туристической отрасли из-за отсутствия россиян

Российские туристы не смогут приехать на финские горнолыжные курорты и в спа-центры из-за коронавирусных ограничений.

В начале следующего года гостиничные номера, горнолыжные склоны и спа-центры на востоке и севере Финляндии опустеют из-за отсутствия российских туристов, значительная часть которых традиционно отправлялась на новогодние каникулы в соседнюю страну. Такой печальный прогноз дала финская деловая газета Maaseudun Tulevaisuus, а в качестве главной причины этого издание назвало закрытые из-за коронавируса границы.

По словам генерального директора Ассоциации туризма и ресторанного обслуживания Финляндии Тимо Лаппи, россияне позволяли финскому туристическому бизнесу продлить зимний сезон почти до лыжных каникул. А в прошлом году граждане России оказались самой большой группой иностранных туристов в Финляндии.

Maaseudun Tulevaisuus приводит данные Пограничной службы Финляндии, согласно которым количество пересечений российско-финляндской границы в рождественскую неделю сократилось на 92% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Причем, даже в условиях коронавирусных ограничений около 79% тех, кто пересек границу, составили граждане России – водители грузового транспорта и имеющие вид на жительство в Финляндии.