На выезде из Петрозаводска два автомобиля столкнулись лоб в лоб

На Вытегорском шоссе столкнулись два автомобиля, водителей осматривают медики, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня, 23 января, в 11.45 на Вытегорском шоссе, в районе дома №98, за переездом, произошло лобовое столкновение двух автомобилей - Lada Largus и Renault Logan.

По информации Госавтоинспекции Карелии, водитель Lada двигался со стороны улицы Гвардейской, за переездом он не учел сложные погодные условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault.

В результате столкновения автомобили получили повреждения, водители были осмотрены медиками скорой помощи – лечение не назначено.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать ПДД и учитывать сложные погодные условия.