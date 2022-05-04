На выезде из Петрозаводска изменилась организация движения

Поворачивать с Лесного проспекта на Суоярвское шоссе снова можно только с одной полосы.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, с 11 мая в связи с ремонтом дороги изменилась организация движения.

Поворот налево с Лесного проспекта на Суоярвское шоссе разрешен с одной полосы.

На Суоярвском шоссе, на участке от Лесного проспекта до Пряжинского шоссе, организовано двухстороннее движение по двум из четырех имеющихся полос.

Поворот налево на родник со стороны города запрещен.

Поворот налево на Сулажгору со стороны СКЗ запрещен.

ГИБДД Петрозаводска призывает водителей быть внимательными и следовать требованиям дорожных знаков и разметки.