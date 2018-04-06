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Новости. Происшествия
16:43, 06 Апреля 2018

На Заводской в автобусе упала 71-летняя бабушка и получила травмы

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ГИБДД Петрозаводска выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадал пассажирка автобуса.

Сегодня, 6 апреля, в 12.45 на перекрестке ул.Зайцева - ул. Заводская во время движения автобуса ПАЗ произошло дорожно-транспортное происшествие: в салоне автобуса произошло падение пассажира. В результате падения 71-летняя женщина получила травмы. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает пассажирам о необходимости соблюдения мер безопасности в общественном транспорте: во время движения, во избежание падений и травм, запрещается перемещаться по салону, следует крепко держаться за поручни.

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