Набережная реки в Петрозаводске станет зоной отдыха

Благоустройство прибрежной зоны реки Неглинка планируется в столице Карелии.

Об этом рассказала на совещании в администрации города заместитель мэра Юлия Мизинкова.

По ее словам, работы будут проводиться в сквере Источник, в устье реки Неглинка в районе улицы Федосовой.

«Здесь появится комфортная зона отдыха у воды. С удобными подходом к руслу реки и малыми архитектурными формами», — пояснила Мизинкова.

По ее словам, облик сквера должен вписываться в историческую застройку улицы. Там будет установлен памятник сказительнице Федосовой.