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Набережная в Петрозаводске продолжает разваливаться (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
14:41, 06 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

На Онежской набережной выдавило вверх брусчатку и плиты.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото разрушающейся набережной.

«На городской набережной снова беда — хоть её обошли стороной традиционные провалы, но при этом брусчатку и плиты буквально выдавила наверх неведомая сила, — написал в комментарии автор фото. — Пешеходы спотыкаются о плиты, отдыхающие с детскими колясками тоже сталкиваются с трудностями при пересечении этого препятствия. Вместо созерцания красот набережной люди вынуждены внимательно смотреть себе под ноги».

Повреждения образовались напротив дома по улице Пушкинской, 17, рядом с историческими пушками на набережной.

Напомним, ранее глава Петрозаводска поделился планами по развитию одного из красивейших мест города.

До этого по его приказу были заделаны традиционные ямы на набережной.

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Комментарии

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кир
2021-07-06 16:34:01
Кот оказался прав. Не будет вам счастья, пока не выкопаете туннель под городом для отвода сточных вод.
Самуил
2021-07-06 17:27:07
А так же пока ПетрГУ не закроете)
Сеня
2021-07-06 15:51:45
Ну не идут дела ( у приставов ) , видно в понедельник их мама родила хм
Майор
2021-07-06 15:38:25
Откаты получены, джипов в городке замшелом, больше чем в Хельсинки, чего ещё!?
David.
2021-07-06 15:34:59
Когда орки пытаются имитировать город результат всегда один и тот же. :)
юнипер95
2021-07-06 15:32:57
Ульянов и Слабунова уже написали протест в ЕСПЧ?
Juniper59
2021-07-06 15:01:02
Там или землетрясение, или зверь Индрик порылся, А может, господа священнослужители готовятся к своей стройке)
От "Кошелька удачи" в сторону владений епархии поперёк дорожки тоже образовалось нечто подобное.
Гость
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