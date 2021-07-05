Набережная в Петрозаводске продолжает разваливаться (ФОТОФАКТ)

На Онежской набережной выдавило вверх брусчатку и плиты.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото разрушающейся набережной.

«На городской набережной снова беда — хоть её обошли стороной традиционные провалы, но при этом брусчатку и плиты буквально выдавила наверх неведомая сила, — написал в комментарии автор фото. — Пешеходы спотыкаются о плиты, отдыхающие с детскими колясками тоже сталкиваются с трудностями при пересечении этого препятствия. Вместо созерцания красот набережной люди вынуждены внимательно смотреть себе под ноги».

Повреждения образовались напротив дома по улице Пушкинской, 17, рядом с историческими пушками на набережной.

Напомним, ранее глава Петрозаводска поделился планами по развитию одного из красивейших мест города.

До этого по его приказу были заделаны традиционные ямы на набережной.