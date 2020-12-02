Началась выдача новых водительских удостоверений по "многочисленным обращениям граждан"

В России с 3 декабря вступили в силу изменения в паспорте транспортного средства (ПТС), свидетельстве о регистрации машины и водительских удостоверениях.

Как сообщает ТАСС, в соответствии с приказом МВД России, теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения расположены надписи на русском, английском и французском языках.

Ранее замначальника Управления регистрационно-экзаменационной деятельности, технадзора и оказания госуслуг ГУОБДД МВД России Сергей Фомочкин сообщил, что перевод водительского удостоверения на английский и французский язык сделан "по многочисленным обращениям наших граждан". Зачем это надо, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".