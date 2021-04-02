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Началась запись на подготовительные курсы абитуриентов ПетрГУ

Новости. Общество
15:42, 03 Апреля 2021
фото: © vk.com/rki_2020
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Петрозаводский госуниверситет открыл запись на подготовительные курсы для абитуриентов по рисунку и композиции.

Об этом сообщила пресс-служба вуза.

ПетрГУ приглашает абитуриентов на курсы по подготовке к творческому испытанию для поступления на профили "Графический дизайн" и "Изобразительное искусство и мировая художественная культура".

Занятия начинаются с 12 апреля в очном формате по дисциплинам "Рисунок" и "Композиция" в Университетской школе искусств и дизайна (ул. Пушкинская, 17).

Подробная информация и запись на курсы размещены на странице школы Вконтакте.

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Комментарии

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кир
2021-04-03 16:27:09
Опять деньги заберут, рыночные наши.
театральный критик
2021-04-03 15:52:10
Востребованное направление. Потом пригодится на доставке пиццы
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