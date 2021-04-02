Началась запись на подготовительные курсы абитуриентов ПетрГУ

Петрозаводский госуниверситет открыл запись на подготовительные курсы для абитуриентов по рисунку и композиции.

Об этом сообщила пресс-служба вуза.

ПетрГУ приглашает абитуриентов на курсы по подготовке к творческому испытанию для поступления на профили "Графический дизайн" и "Изобразительное искусство и мировая художественная культура".



Занятия начинаются с 12 апреля в очном формате по дисциплинам "Рисунок" и "Композиция" в Университетской школе искусств и дизайна (ул. Пушкинская, 17).



Подробная информация и запись на курсы размещены на странице школы Вконтакте.