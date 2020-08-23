Начали действовать новые правила ОСАГО - цены теперь зависят от нарушений ПДД

C 24 августа вступили в силу поправки к закону об ОСАГО - теперь страховщики могут снижать тариф для аккуратных автовладельцев и повышать его для водителей, которые нарушают правила.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) полагают, что новые правила игры на рынке ОСАГО приведут к обострению конкуренции между страховыми компаниями за хороших клиентов, то есть за водителей, которые аккуратно ездят и не попадают в аварии, компании будут бороться за клиентов путем наиболее выгодного предложения стоимости полиса.

Если раньше при установки базовой ставки компания ориентировалась только на категорию и назначение автомобиля в привязке к территории, то теперь факторов, которые могут повлиять на тариф стало гораздо больше. Базовый тариф умножается на коэффициенты, а они теперь складываются из разнообразных факторов.

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