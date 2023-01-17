Начались новые социальные выплаты медикам

Первые специальные социальные выплаты медикам, установленные правительством с января этого года, уже перечислены.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Социального фонда.

«Работа по начислению выплат медикам только началась. По мере поступления реестров работников из медицинских организаций специалисты Социального фонда начисляют выплату и перечисляют медицинским работникам средства. Поддержку получат все, кому положена выплата», — отметил председатель фонда Сергей Чирков, слова которого привели пресс-службе.

Он отметил, что врачам не надо самостоятельно обращаться в фонд, подавать заявления и справки. Деньги перечисляют в течение семи рабочих дней после предоставления реестра работников.

Новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.